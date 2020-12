Vírus učiteľom.

Ak sa pod tlakom odhaľujú naše slabé miesta, tak môžeme korone vďačiť za užitočnú lekciu. Ak sa z nej poučíme, vyjdeme z nej silnejší ako sme boli predtým.

Celý život si tvoríme okruh priateľov, s ktorými máme podobné záujmy, zdieľame rovnaké hodnoty aj názory. Sociálne siete tento fenomén ešte podporili. Ich obsah je namiešaný presne podľa našich preferencií a aby sme si v tejto neistej dobe plnej konfliktov dopriali aspoň trochu pokoja, mnohí z nás využili karanténu na prečistenie zoznamu priateľov. Veď prečo sa stresovať a rozčulovať, keď môžeme mať okolo seba ľudí, s ktorými sa zhodneme. Dúfajúc, že si tým svoje duševné zdravie chránime, si tým však naopak len škodíme.

Izolovaním sa v názorovej monokultúre totiž zásadne znižujeme svoju odolnosť voči vonkajším vplyvom, pretože tým postupne a nenápadne znižujeme svoju toleranciu voči cudzím baktériám názorom. Každý vírus názor, s ktorým nie sme vysporiadaný, predstavuje potom vážne ohrozenie nášej duševnej rovnováhy.

Svoju imunitu voči iným vírusom názorom si však dokážeme vybudovať len ak sa im otvoríme. Pokým to nedokážeme, budú pre nás ohrozením vždy, aj keď vôbec nie sú nebezpečnejšie ako tie naše, s ktorými sme sa už stihli zžiť. Pozitívny vplyv názorovej diverzity na naše duševné zdravie je síce málo známy, ale nepopierateľný. Je to ako vyjsť zo zatuchnutej a nevetranej miestnosti na čerstvý vzduch. Naopak nekonečným premieľaním len tých svojich overených baktérií názorov degenerujeme a stávame sa zraniteľnejšími a slabšími, čo následne len prehlbuje náš pocit ohrozenia.

Preto som si zámerne nikdy neprečistil svoj Facebook friendlist. Vďaka tomu mám stále priateľov na oboch stranách tohoto koronoveho konfliktu, a ak si myslíte, že sú na tej druhej strane nebezpeční hlupáci, tak nie sú. Ako od vás, aj od nich sa môžem mnohému naučiť. Vážim si ich rovnako ako vás, lebo viem, že ani jeden nemáte zámer tomu druhému ublížiť, práve naopak. Potrebu vyjadriť svoj názor máte jedni aj druhí práve preto, že vám záleží v akej krajine žijeme a viem, že si všetci zo srdca prajete, aby sa táto situácia čím skôr upokojila.

To však nenastane tým, že dá jedna polovica druhej odrazu za pravdu, ani tým, že jedna polovica tú druhú k súhlasu prinúti. Očakávať prvé je naivné a druhé by konflikt len vyhrotilo. Môžeme si o korone myslieť čo len chceme, všetkým nám však dala jednu veľmi užitočnú lekciu z tolerancie. Kto sa z nej poučí, vyjde z tejto krízy oveľa silnejší, ako do nej vošiel. Je čas naučiť sa rešpektovať nie len opačné pohlavie, cudziu vieru, inú rasu, či sexuálnu orientáciu, ale aj iný názor. História nám už mnohokrát ukázala, že nebezpečnejší ako iný názor sú tí, ktorí iný názor za nebezpečný označujú. Presne týmto argumentom totiž ospravedlňovali popravy inkvizítori, fašisti, komunisti, aj všetci diktátori. Odsudzovanie iného pokoj nikdy neprinesie. Je pritom úplne jedno, na ktorej strane konfliktu stojíme, svojim bojom ho len živíme. Kým zosmiešňujeme, odsudzujeme, či umlčiavame "tých druhých", budeme aj my “tí druhí” pre nich.

Ako si teda vybudovať imunitu tak dôležitú na prežitie v tomto polarizovanom svete? Jednoducho - nepolarizujme ho. Miesto pestovania pritakávajúcej monokultúry začnime vo svojom okolí zámerne podporovať rast názorovej diverzity. To neznamená tolerovanie iného názoru so zaťatými zubami, ale pochopenie, že práve schopnosť spolunažívať aj s inými vírusmi názormi ako len s tými, ktoré sme si už osvojili, je kľúčová pre naše prežitie. Len pokým sme každý iný, tak nezdegenerujeme, lebo sa dokážeme navzájom inšpirovať, dopĺňať a rozvíjať sa. Pre naše spokojné spolužitie preto úplne postačí, ak sa zhodneme aspoň na tom, že sa nemusíme zhodnúť na všetkom.

Je to však len môj názor a ak so mnou nesúhlasíte, užívam si tento luxus verejne prejaveného nesúhlasu spolu s vami. Táto doba je totiž úžasná oproti tej, ktorá by nastala, keby sme mali všetci na všetko rovnaký názor. Trebárs aj ten môj. Brrr.